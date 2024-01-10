Румынская теннисистка снимается топлес и играет на корте в откровенных нарядах

Андрея Присэкариу публикует снимки топлес, выделяется эпатажем на фоне коллег и обожает Новака, который ей очень помог.

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23-летняя румынка Андрея Присэкариу – далеко не самая именитая теннисистка в WTA-туре. Присэкариу в данный момент является 336-й ракеткой мира, максимум поднималась на 304-ю позицию мирового рейтинга в мае 2022 года. Она никогда не участвовала в турнирах «Большого шлема» или «Мастерсах». Андрея выиграла четыре титула ITF в одиночном разряде и девять в парном, заработала всего лишь $ 96,5 тыс. призовых за карьеру.

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Присэкариу – довольно молодая теннисистка, но вряд ли она совершит феноменальный прорыв в своей карьере. Даже попадание в топ-100 пока кажется несбыточной мечтой. Тем не менее Андрея является очень популярной персоной, несмотря на свои скромные достижения. Всё из-за яркой внешности и дерзкого образа на корте. Присэкариу, на теле которой сделано более 20 татуировок, выходит играть в откровенных нарядах и с макияжем на лице, что очень нетипично для теннисисток. Порой грубо ругается на корте, за что потом получает штрафы. Кроме того, она часто публикует снимки топлес для своих поклонников. А ещё Андрея безумно восхищается 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем, которого неоднократно защищала в своих публичных высказываниях. Недавно Новак впервые уделил девушке внимание, чем очень её обрадовал.

В Румынии Присэкариу называют «теннисной бунтаркой» из-за вызывающего и, как некоторым кажется, вульгарного образа на корте. Своим эпатажем Андрея привлекла немалую аудиторию. За Присэкариу следят 27 400 человек в соцсети X (ранее Twitter). Может показаться, что не так уж много, но цифра весьма солидная для женского тенниса. К примеру, это больше, чем у чемпионки Уимблдона-2023 чешки Маркеты Вондроушовой или её соотечественницы победительницы «Ролан Гаррос» — 2021 Барборы Крейчиковой, не говоря уже о множестве других спортсменок из топ-100. В самой популярной соцсети у Присэкариу есть 39 400 подписчиков, что тоже очень серьёзный показатель для теннисистки, которая, мягко говоря, не хватает звёзд с неба.

Соцсети

Стиль Присэкариу имеет несколько характерных особенностей. В первую очередь это огромное количество татуировок. Их Андрея сделала больше 20 (по разнящимся данным в СМИ, от 23 до 27).

«На левой руке у меня волк – моё любимое животное. Он разделён на две половины – хорошую и плохую. Ещё есть тату, посвящённое бабушке, которая умерла в 2013-м. Это солнце, и оно защищает меня от зла. На затылке – змея. На лодыжках есть звёзды и месяц. Ещё есть пламя, корона. Это всё для меня что-то значит», — утверждает Присэкариу.

Татуировки, конечно, привлекают внимание, но не до такой степени, как выход на корт с макияжем на лице. Именно благодаря этому эпатажному образу, который часто дополняют провокационные наряды вроде коротких платьев и открытых топов, Андрея завоевала многочисленную аудиторию. Хотя она радует своих подписчиков не только дерзким стилем на корте, но также часто публикует откровенные фото из бытовой жизни. В том числе топлес в честь каких-то праздников вроде её дня рождения.

«На корте я много кричу, у меня есть ощущение, что я воюю как викинг. Они мне вообще очень нравятся, нравится их культура. Вот что стоит за моим макияжем. Конечно, мне нравится, что у меня особый стиль. Но я ничего не делаю специально, я делаю то, что для меня естественно. Теперь мне нужно улучшать игру, чтобы не оставаться «знаменитой» только благодаря внешности», — утверждает Андрея.

Присэкариу в последние годы так и не продемонстрировала существенного прогресса на корте. В серьёзных турнирах она не участвует. Пожалуй, вершиной её карьеры можно считать выступление в составе сборной Румынии на Кубке Билли Джин Кинг в 2022 году. Андрея даже сыграла с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Правда, борьбы совсем не навязала (0:6, 0:6), получив пару «баранок» за 53 минуты. Тогда Присэкариу подверглась массовой критике. Не все в Румынии в восторге от эпатажной теннисистки.

«Румыны видят во мне необразованную татуированную женщину! Скандалистку, которая любит быть в центре внимания с помощью откровенных фотографий. Они пишут мне такие сообщения, которые неприлично повторять. Я привыкла к критике, но столько ненависти ранее не встречала. Я даже не знаю, как это описать. Может быть, это зависть. Не знаю!» — сказала Присэкариу после поражения от Свёнтек.

Ига поддержала Андрею, которую знает с детства. Ранее они регулярно вместе участвовали в юниорских турнирах, но на взрослом уровне полька стала значительно успешнее.

«Я знаю, что Андрея Присэкариу получила негативные сообщения из-за своего поражения. Ненависть есть, и это серьёзная проблема, которую нужно решать. Часто люди, о которых идёт речь, играют в азартные игры и теряют деньги, это может быть «причиной» их агрессии, но они должны знать, что сообщения имеют негативное влияние. Они не знают, что происходит в нашей жизни. Им следует остановиться и подумать. Мы люди. Написать сообщение легко, но обычно такие личности не осмеливаются сказать нам всё это в лицо», — заявила Свёнтек.

В 2023 году Присэкариу перестала вызываться в национальную команду. Сорана Кырстя, Ана Богдан, Жаклин Кристиан, Ирина Бара, Моника Никулеску, Анка Тодони считаются более статусными теннисистками в Румынии. В уме стоит держать и экс первую ракетку мира Симону Халеп, которая прямо сейчас пытается оспорить четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг.

Как бы то ни было, в своей стране Присэкариу является самой узнаваемой теннисисткой после Халеп и Кырсти. Девушка является завидной невестой. В будущем она собирается выйти замуж, но прямо сейчас живёт в доме с родителями и говорит, что пока не заинтересована в долгосрочных отношениях. Кроме того, Андрея очень популярна в Сербии. Она не раз признавалась в симпатиях к этой стране и лучшему спортсмену в её истории Новаку Джоковичу.

«Можно сказать, что я выросла в Сербии. Часто играла там на турнирах в детстве. Я всегда чувствовала себя в Сербии как дома, потому что у нас одна балканская кровь. Мы как семья. Мне нравится отвечать сербам на все сообщения в соцсетях. Они хорошие люди, и у них приятное сообщество. Я люблю сербскую культуру и еду. Всегда чувствую себя хорошо, когда нахожусь в Сербии. Новак Джокович – наибольшее вдохновение для меня. Я всегда буду поддерживать Новака. Ноле – мой образец для подражания.



В 15 лет я хотела бросить теннис, но прочитала книгу Джоковича «Диета победителя» и передумала. Он неосознанно спас меня и мою карьеру, мой разум – всё вместе! Он спас меня и сделал лучше, когда я прочитала его книгу. Я поняла, как он сражается и что делает на корте. Это дало мне адреналин, чтобы продолжать сражаться. Новак понятия не имеет, кто я. Но я очень рада, что могу хотя бы наблюдать за его игрой по телевизору. То же самое касается Серены Уильямс, которая меня тоже вдохновляет. Удивительно, как спортсмен может преодолеть все барьеры благодаря примеру сильных личностей», — сказала Присэкариу в 2022 году.

Возможно, полтора или два года назад Джокович действительно ничего не слышал о Присэкариу, но своей настойчивостью румынка добилась его внимания. Андрея в соцсетях регулярно делала заявления в поддержку Новака. Например, когда его не пускали на турниры в США из-за отсутствия вакцинации от коронавируса или не давали рейтинговые очки за Уимблдон-2022. Также она радовалась каждой его победе на турнирах «Большого шлема». Девушку заметили крупные сербские СМИ Sportal и Telegraf, которые брали у неё интервью, во время которых она лишний раз подчёркивала своё восхищение Новаком.

«Теннисная красотка Андрея Присэкариу привлекает много внимания из-за своей внешности. Помимо многочисленных татуировок, она каждый матч играет с макияжем на лице, что является редкостью в WTA-туре. Андрея любит сербов, и это чувство взаимно», — отмечал Telegraf в материале о румынке.

Совсем недавно Присэкариу поддержала Джоковича, который выразил недовольство тем фактом, что его тренер Горан Иванишевич не получил награду от ATP по итогам сезона.

«Вот почему Новак уникален. Он не боится говорить очевидные факты. Восхищаюсь тем, как он общается с нами, с сообществом людей, которые его любят и поддерживают. Именно поэтому он лучший из лучших. Потому что Новак говорит и делает вещи, на которые никто другой даже не осмелился бы», — написала Присэкариу в соцсетях.

Джокович недавно запустил челлендж, призвав всех повторить его сложную растяжку. Присэкариу сделала это, хоть и не без проблем.

«Упражнение на голеностоп сделала с трудом, поэтому я довольна», — написала Андрея под опубликованным видео.

Каким же было её удивление, когда в комментариях появился комментарий Джоковича с верифицированного аккаунта.

«Отличная работа, Андрея. Скоро будет новый челлендж. Большое спасибо за все твои добрые слова поддержки в мой адрес», — написал Джокович.

«Спасибо, что вдохновляешь меня. Я расплакалась, увидев этот комментарий. Так эмоционально!» — ответила Присэкариу.