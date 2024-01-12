16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финальном матче квалификации она обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Корнеева сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Бондарь четыре подачи навылет, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.