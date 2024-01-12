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16-летняя Алина Корнеева вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии

16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финальном матче квалификации она обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь со счётом 6:3, 6:3.

Корнеева вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии
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Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Корнеева сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Бондарь четыре подачи навылет, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

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