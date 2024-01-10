Остапенко обыграла Гарсию и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) 12-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией (20-я в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу спортсменки из Латвии.

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. Остапенко в этой игре трижды подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Гарсии 15 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.