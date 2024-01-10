Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде

31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1 в пользу спортсмена из Казахстана.

Матч продлился 2 часа 2 минуты. Александр Бублик в этой встрече 21 раз подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Даниэля Эванса два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти.