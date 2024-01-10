Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российские теннисистки Дарья Касаткина (15-я ракетка мира) и Анна Калинская (75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) сыграли между собой в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Матч завершился со счётом 5:7, 6:4, 7:5 в пользу 15-го номера мирового рейтинга.

В четвертьфинальном поединке Дарья Касаткина встретится с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (89-я ракетка мира), обыгравшей в матче второго круга румынку Анну Богдан (66-я ракетка мира) со счётом 6:4, 7:5.