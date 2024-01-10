Пэр в первом круге квалификации Australian Open проиграл ютуб-блогеру

Бенуа Пэр в первом круге квалификации Australian Open проиграл Жюлю Мари – 6:7(6), 4:6.

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Мари 32 года, и в 2015-м он завершал карьеру, но решил вернуться после серии успешных результатов на выставочных турнирах во Франции. В 2020-м Мари создал ютуб-канал, где публикует влоги с турниров.

Перед сезоном-2022 он запустил краудфандинг и на собранные деньги начал полноценное возвращение в тур. Его целью было попадание в квалификацию «Ролан Гаррос», но пока не получилось.

В квалификацию Australian Open француз попал благодаря победам на «Фьючерсах» в конце прошлого года. В то же время он добрался до серебряной кнопки ютуба, вручаемой за 100 тысяч подписчиков.