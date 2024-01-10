Александрова обыграла Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) 21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (16-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Александровой.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Александрова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кудерметовой три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.