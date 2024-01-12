Полина Кудерметова проиграла в финале квалификации Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова уступила Фионе Ферро из Франции в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.
Россиянка проиграла сопернице в трех сетах — 3:6, 6:3, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.
Ранее россиянки Алина Корнеева, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова вышли в основную сетку Australian Open.
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдут с 14 по 28 января.
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Женщины. Квалификация. Финал
Фиона Ферро (Франция) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 3:6, 6:3