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Россиянка Полина Кудерметова проиграла в финале квалификации Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова уступила Фионе Ферро из Франции в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Полина Кудерметова проиграла в финале квалификации Australian Open
© globallookpress.com

Россиянка проиграла сопернице в трех сетах — 3:6, 6:3, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.

Ранее россиянки Алина Корнеева, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова вышли в основную сетку Australian Open.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдут с 14 по 28 января.

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Женщины. Квалификация. Финал

Фиона Ферро (Франция) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 3:6, 6:3

Теннис
Елена Рыбакина
Арина Соболенко
Мария Тимофеева