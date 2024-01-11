Наоми Осака: могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году

«Не хочу давить на себя, но думаю, что могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году. Это длинный сезон, и я дополнила свой график новыми турнирами, чтобы иметь возможность больше играть. Думаю, что летом я буду в хорошем состоянии, чтобы бороться на харде», — приводит слова Осаки Tennis Majors.