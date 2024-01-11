Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде после отказа Зигемунд
Российская теннисистка Дарья Касаткина стала полуфиналисткой турнира в австралийской Аделаиде.
Соперницей россиянки в четвертьфинале должна была стать Лаура Зигемунд, однако немка снялась с матча.
В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей встречи Джессика Пегула (США, второй номер посева) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Дарья Касаткина (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия, отказ).