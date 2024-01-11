$89.39-1.0197.87-1.11
Войти в почту

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде после отказа Зигемунд

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала полуфиналисткой турнира в австралийской Аделаиде.

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
© globallookpress.com

Соперницей россиянки в четвертьфинале должна была стать Лаура Зигемунд, однако немка снялась с матча.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей встречи Джессика Пегула (США, второй номер посева) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

WTA 500. ADELAIDE INTERNATIONAL. АДЕЛАИДА (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 900 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Дарья Касаткина (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия, отказ).

Теннис
Джессика Пегула
Дарья Касаткина
Лаура Зигемунд
Анастасия Павлюченкова