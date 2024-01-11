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Результат жеребьёвки Australian Open — 2024 для российских теннисисток

Сегодня, 11 января, прошла жеребьёвка на турнир категории Grand Slam, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 14 по 27 января. В нём примут участие 12 теннисисток из России.

Результат жеребьевки Australian Open — 2024 для российских теннисисток
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Под 13-м номером посева оказалась Людмила Самсонова, которая встретится с Амандой Анисимовой (США) в первом круге. Американская теннисистка находится в специальном рейтинге (SR).

Вероника Кудерметова под 15-м номером посева в первом круге будет соревноваться против Виктории Голубич из Швейцарии. Поединок пройдёт 14 января в 3:00 мск.

Под 14-м номером посева обладательница семи турниров WTA Дарья Касаткина. Она выйдет против Питон Стирнс из США.

Победительница пяти турниров WTA Екатерина Александрова оказалась под 17-м номером посева и встретится на корте с Лаурой Зигемунд из Германии. Немецкая теннисистка одержала победу в одном турнире Большого шлема.

Победительница трёх турниров WTA Анна Калинская сыграет против победителя квалификации, который на момент написания новости ещё не определён.

Остальные российские теннисистки в ходе жеребьёвки на Australian Open — 2024 распределились так:

(23) Анастасия Потапова — Кая Юван (Словения)

Мирра Андреева — Бернарда Пера (США)

Чжосюань Бай (Китай) — Элина Аванесян

Диана Шнайдер — (26) Ясмине Паолини (Италия)

Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова

Анастасия Павлюченкова — Донна Векич (Хорватия)

Камилла Рахимова — Эмина Бектас (США)

Теннис
Элина Аванесян
Кая Юван
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Аманда Анисимова
Анна Блинкова
Виктория Голубич
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Лаура Зигемунд
Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова
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