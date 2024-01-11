Результат жеребьевки Australian Open — 2024 для российских теннисисток

Результат жеребьёвки Australian Open — 2024 для российских теннисисток
Сегодня, 11 января, прошла жеребьёвка на турнир категории Grand Slam, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 14 по 27 января. В нём примут участие 12 теннисисток из России.
Под 13-м номером посева оказалась Людмила Самсонова, которая встретится с Амандой Анисимовой (США) в первом круге. Американская теннисистка находится в специальном рейтинге (SR).
Вероника Кудерметова под 15-м номером посева в первом круге будет соревноваться против Виктории Голубич из Швейцарии. Поединок пройдёт 14 января в 3:00 мск.
Под 14-м номером посева обладательница семи турниров WTA Дарья Касаткина. Она выйдет против Питон Стирнс из США.
Победительница пяти турниров WTA Екатерина Александрова оказалась под 17-м номером посева и встретится на корте с Лаурой Зигемунд из Германии. Немецкая теннисистка одержала победу в одном турнире Большого шлема.
Победительница трёх турниров WTA Анна Калинская сыграет против победителя квалификации, который на момент написания новости ещё не определён.
Остальные российские теннисистки в ходе жеребьёвки на Australian Open — 2024 распределились так:
(23) Анастасия Потапова — Кая Юван (Словения)
Мирра Андреева — Бернарда Пера (США)
Чжосюань Бай (Китай) — Элина Аванесян
Диана Шнайдер — (26) Ясмине Паолини (Италия)
Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова
Анастасия Павлюченкова — Донна Векич (Хорватия)
Камилла Рахимова — Эмина Бектас (США)