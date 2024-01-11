Теннисист во время матча выбежал с поля и угостился чипсами у болельщика
Казахстанский теннисист Александр Бублик во время матча четвертьфинала турнира категории ATP-250 в австралийской Аделаиде угостился чипсами у болельщика. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
В ходе игры против итальянца Лоренцо Музетти Бублик погнался за мячом, который подал оппонент, но не сумел его достать. По инерции он перепрыгнул через ограждение к зрителям и чуть не столкнулся с одним из болельщиков, который ел чипсы. Спортсмен не растерялся, похлопал его по плечу, а после взял несколько снеков из пачки и вернулся на поле.
Отметим, что матч закончился в пользу казахстанца со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5. Соперником Бублика в полуфинале станет победитель встречи между американцем Томми Полом и британцем Джеком Дрейпером. Финал турнира состоится в эту субботу, 13 января.