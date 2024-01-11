В ходе игры против итальянца Лоренцо Музетти Бублик погнался за мячом, который подал оппонент, но не сумел его достать. По инерции он перепрыгнул через ограждение к зрителям и чуть не столкнулся с одним из болельщиков, который ел чипсы. Спортсмен не растерялся, похлопал его по плечу, а после взял несколько снеков из пачки и вернулся на поле.