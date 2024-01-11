Павлюченкова проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Аделаиде

59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице США Джессике Пегуле (пятая ракетка мира) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Матч завершился со счётом 6:7 (1:7), 7:5, 6:4 в пользу американки.

Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Пегула девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Павлюченковой три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 13.