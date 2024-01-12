Касаткина без борьбы прошла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде

15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина без борьбы вышла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Соперницей Касаткиной в полуфинале должна была стать пятая ракетка мира Джессика Пегула из США, однако американская спортсменка снялась с соревнований до начала матча из-за болезни, сообщает пресс служба соревнований.

Касаткина прокомментировала снятие соперницы в своих социальных сетях.

«Желаю Джесс скорейшего выздоровления и быть на 100% готовой к AO», — написала Касаткина.

За титул Касаткина сразится с победительницей другого полуфинального матча между российской теннисисткой Екатериной Александровой (21-й номер в рейтинге WTA) и 12-й ракеткой мира Еленой Остапенко (Латвия).