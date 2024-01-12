Алькарас обыграл Рууда в благотворительном матче перед Australian Open

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над норвежцем Каспером Руудом (11-й в рейтинге ATP) в благотворительном матче, прошедшем сегодня, 12 января, в Мельбурне в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии — 2024. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанского спортсмена.

Напомним, ранее Алькарас проиграл в благотворительном матче в Мельбурне 10-й ракетке мира представителю Австралии Алексу де Минору.