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Калинская, Корнеева, Тимофеева и Захарова узнали своих соперниц по первому кругу АО

На Australian Open состоялось распределение игроков, прошедших квалификацию, и лаки-лузеров по основной сетке.

Калинская, Корнеева, Тимофеева и Захарова узнали своих соперниц по первому кругу АО
© Чемпионат.com

Своих стартовых соперниц узнали четыре россиянки.

Алина Корнеева (180-я ракетка мира) встретится с испанкой Сарй Соррибес-Тормо (53). Мария Тимофеева (144) сыграет с француженкой Ализе Корне, которая получила уайлд-кард (112). Анастасия Захарова (191) выйдет на корт с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (64). Анна Калинская (75) встретится с американской теннисисткой Кэти Волынец (103).

Кроме того, вторая сеяная Арина Соболенко из Беларуси поборется с немкой Эллой Зайдель (172).

Ранее стало известно, что у мужчин первая ракетка мира Новак Джокович встретится с Дино Прижмичем (Хорватия), а Даниил Медведев — с Теренсом Атманом (Франция).

Теннис
Кэти Волынец
Алина Корнеева
Арина Соболенко
Анна Калинская
Даниил Медведев
Юлия Путинцева
Анастасия Захарова
Мария Тимофеева
Новак Джокович
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