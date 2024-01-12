Мирра Андреева обыграла Коллинз на выставочном турнире Kooyong Classic

В Коойонге (Австралия) завершился выставочный турнир Kooyong Classic, который проходил с 10 по 12 января. В заключительный игровой день на корт вышла 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева. 47-я ракетка мира уверенно переиграла Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:5), 6:1.