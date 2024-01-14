Котов одержал первую в карьере победу на турнире Большого шлема

Российский теннисист Павел Котов обыграл француза Артура Риндеркнеша в матче первого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

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Матч завершился со счетом 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3 в пользу россиянина. Оба теннисиста не имеют номера посева на турнире. В следующем круге Котов сыграет с победителем матча между чилийцем Николасом Джарри (18-й номер посева) и итальянцем Флавио Коболли, прошедшим в основную сетку соревнования через квалификацию.

Ранее в воскресенье российский теннисист Александр Шевченко уступил в матче первого круга испанцу Хауме Муньяру - 3:6, 3:6, 1:6.

Котову 25 лет, он занимает 64-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет титулов под эгидой организации. Россиянин впервые вышел во второй круг на турнирах Большого шлема.

Риндеркнешу 28 лет, он занимает 97-ю строчку в мировом рейтинге. Француз не побеждал на турнирах ATP. Выход в третий круг US Open 2023 года является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.