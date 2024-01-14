Экс-теннисист Кафельников оценил вероятность "русского" финала на AO

"Безусловно, у каждого из теннисистов подготовка к предстоящему турниру проходила своеобразно. Какие из нее будут извлечены уроки, мы узнаем уже совсем скоро. Пока что говорить, что кто-то из спортсменов подготовился лучше остальных, я не могу. "Русский" финал просто исключен. Нет. Вероятность практически нулевая", - заявил Кафельников.