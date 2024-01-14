Рахимова обыграла американку Бектас в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), одолев в первом раунде представительницу США Эмину Бектас.

Продолжительность встречи составила 1 час и 13 минут, матч завершился в двух сетах с результатом 6:4, 6:4. За это время Рахимова сделала четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать четыре из девять заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований российская теннисистка встретится с победительницей встречи француженки Диан Пари и китаянки Синьюй Ван, являющейся 30-й ракеткой мира.