Australian Open — 2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Тимофеева, Рахимова, Аванесян, Шевченко

Пока у наших теннисистов лишь одна потеря.

В воскресенье, 14 января, в Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии, первый турнир «Большого шлема» в сезоне-2024. Свои матчи первого круга уже успели закончить один российский теннисист и три наши девушки. Но обо всём по порядку.

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Александр Шевченко, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, играл с представителем Испании Хауме Мунаром, 83-й ракеткой мира. Самым напряжённым оказался первый сет. В нём Мунар быстро повёл 3:0 с брейком. В пятом гейме Шевченко мог взять подачу соперника, но упустил два брейк-пойнта, после чего испанец забрал ещё один гейм на приёме — 5:1. Затем россиянин отыграл один брейк, а в восьмом гейме спас сетбол и сократил отставание до 3:5. Но после этого Хауме подал на партию — 6:3.

В следующих двух сетах Мунар контролировал игру, ни разу не позволив Шевченко добраться до брейк-пойнтов. Как следствие, он оформил уверенную победу. Особенно удачно испанец действовал в третьей партии — 6:3, 6:3, 6:1 за 1 час 57 минут.

Также стоит отметить матч четвёртой ракетки мира Янника Синнера, чьим соперником был голландец Ботик ван де Зандсхулп, занимающий 59-ю строчку мирового рейтинга. В первом сете Синнер сразу же взял чужую подачу, после чего ушёл с двойного брейк-пойнта и подтвердил брейк — 2:0. В дальнейшем итальянец уже не подпускал оппонента к брейк-пойнтам и выиграл партию со счётом 6:4. Во втором сете Янник при 5:5 оформил единственный брейк в этой партии, а затем подал на сет — 7:5.

В третьей партии ван де Зандсхулп повёл 2:0, но Синнер тут же отыграл брейк, а вскоре и вышел вперёд — 3:2 с брейком. В шестом гейме Янник спасся с тройного брейк-пойнта — то был последний шанс Ботика исправить ситуацию. При 5:3 Синнер использовал первый же матчбол на приёме — 6:4, 7:5, 6:3 за 2 часа 35 минут.

А ещё сегодня свой матч проводит пятая ракетка мира Андрей Рублёв. В соперниках у него оказался бразилец Тьяго Уайлд, сенсационно обыгравший Даниила Медведева в первом круге прошлогоднего «Ролан Гаррос».

22-летняя Камилла Рахимова, 93-я ракетка мира, вышла на корт с американкой Эминой Бектас, располагающейся пятью строчками выше. В первом сете Бектас повела 2:0, но Рахимова сразу же отыграла брейк и восстановила равновесие — 2:2. В седьмом гейме россиянка вновь взяла подачу соперницы, что позволило ей в 10-м подать на партию — 6:4. Во второй партии теннисистки после 1:1 обменялись брейками, а в пятом гейме Камилла ещё раз забрала чужую подачу, обеспечив себе тем самым решающее преимущество. В 10-м гейме она подала на матч, реализовав первый же матчбол, — 6:4, 6:4 за 1 час 13 минут.

20-летняя Мария Тимофеева (144-е место в рейтинге WTA), пробившаяся через квалификацию и дебютировавшая в основной сетке ТБШ, провела поединок с 33-летней француженкой Ализе Корне (WC), располагающейся на 112-м месте в мировой классификации. В первом сете Тимофеева вела 5:0 с тремя брейками, хотя нельзя сказать, что у неё не было проблем. В двух своих геймах на этом отрезке она спасла все четыре брейк-пойнта. В шестом гейме россиянка упустила двойной сетбол и не смогла подать на партию. Затем Мария упустила ещё два сетбола, теперь уже на приёме. И лишь в восьмом гейме подала на сет — 6:2.

Во второй партии Тимофеева лишь однажды дала сопернице возможность выйти на брейк-пойнт. Было это во втором гейме, и Корне не воспользовалась своим шансом — 1:1. А в долгом третьем гейме россиянка с третьего брейк-пойнта взяла чужую подачу и больше уже не отдавала инициативу. При 5:4 Мария подала на матч, выиграв свою дебютную встречу в основной сетке на турнирах «Большого шлема», — 6:2, 6:4 за 2 часа 3 минуты.

21-летняя Элина Аванесян, занимающая 71-ю строчку в мировом рейтинге, играла со своей ровесницей китаянкой Чжосюань Бай, 87-й ракеткой мира. Аванесян позволила сопернице сделать брейк в третьем гейме, но в шестом отыгралась — 3:3. Тем не менее в первой партии сильнее оказалась китаянка: девятый гейм, на приёме, она выиграла, а потом подала на сет — 6:4.

Во второй партии теннисистки устроили настоящий фестиваль брейков. До 4:4 включительно не было взято ни одного гейма на подаче! В концовке лучше была Аванесян: ей удавалось держать свою подачу, в 10-м гейме она упустила сетбол на приёме, а вот в 12-м в аналогичной ситуации воспользовалась своим шансом — 7:5.

В решающем сете Элина повела 3:0 с брейком, в пятом гейме отыграла единственный брейк-пойнт, а в восьмом, когда было 5:2 в её пользу, реализовала первый матчбол на приёме, одержав волевую победу, — 4:6, 7:5, 6:2 за 2 часа 24 минуты.

Кроме того, сегодня свои матчи проводят Людмила Самсонова (13), играющая с американкой Амандой Анисимовой, и дебютирующая в основной сетке ТБШ 16-летняя Алина Корнеева (Q), сражающаяся с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.