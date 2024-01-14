Мария Тимофеева уверенно победила Корне в первом круге Australian Open

144-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева в двух сетах обыграла 33-летнюю француженку Ализе Корне, имеющую 112-й текущий номер в рейтинге WTA (6:2, 6:4).

Для победы в своём первом в карьере матче основной сетки «Большого шлема» Тимофеевой понадобился 1 час 59 минут. Ранее Мария пробилась в первый круг Открытого чемпионата Австралии через квалификацию. Её соперница получила уайлд-кард от организаторов турнира.

В первом сете Тимофеева довела счёт до 5:0, прежде чем Корне смогла взять хотя бы один гейм. Во втором сете успех российской теннисистки предопределил единственный брейк в третьем гейме.