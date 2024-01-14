$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Андрей Рублёв в пяти сетах переиграл Тьяго Уайлда на старте Australian Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в пяти сетах переиграл 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу россиянина.

Рублев в пяти сетах переиграл Тьяго Уайлда на старте Australian Open
© Чемпионат.com

Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 45 минут. Рублёв выполнил 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 23. На счету Уайлда 15 эйсов, шесть двойных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).

Теннис
Кристофер Юбэнкс
Андрей Рублев
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости