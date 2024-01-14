16-летняя Корнеева пробилась во второй круг Australian Open — 2024

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 180-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева пробилась во второй круг взрослого Australian Open – 2024.

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В матче первого круга успешно преодолевшая квалификацию Корнеева со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 53-ю ракетку мира 27-летнюю испанку Сару Соррибес-Тормо. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 19 минут. Для Корнеевой это дебютная победа в основной сетке взрослого турнира «Большого шлема».

Корнеева три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти. На счету Соррибес-Тормо один эйс, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.