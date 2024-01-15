Циципас вышел во второй круг турнира Australian Open

В матче первого круга грек со счётом 5:7, 6:1, 6:1, 6:3 обыграл 130-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса. Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 59 минут. Циципас сделал десять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. На счету Бергса шесть эйсов и три двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из пяти.