Касаткина вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу США Пейтон Стернс в матче первого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 14-м номером. Стернс не имела номера посева. Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей US Open 2017 года американкой Слоан Стивенс (без номера посева). Касаткина - единственная из вошедших в число сеяных пяти россиянок, кому удалось выйти во второй круг соревнований. Ранее в первом круге потерпели поражения Людмила Самсонова (13-й номер посева), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23). Благодаря поражению Самсоновой Касаткина вновь стала первой ракеткой России.

Также во вторник барьер первого круга не смог преодолеть россиянин Роман Сафиуллин, упустивший преимущество в два сета в матче против нидерландца Таллона Грикспура - 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7. В мужском одиночном разряде из шести россиян во второй круг турнира смогли выйти четверо - Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Павел Котов.

Касаткиной 26 лет, она занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Стернс 22 года, в рейтинге WTA она 48-я. На счету американской спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Стернс на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open в 2023 году.