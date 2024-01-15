Аслан Карацев опустился на одну строчку в рейтинге АТР

Россиянин Аслан Карацев переместился с 38 го на 39 е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на сайте организации.

© Матч ТВ

На прошлой неделе Карацев не выходил на корт. В начале января он получил травму в матче турнира в австралийском Брисбене, из за повреждения 30 летний теннисист пропускает Australian Open.

Другой представитель России Павел Котов опустился на 65 ю позицию.

Даниил Медведев остается третьим в рейтинге, Андрей Рублев сохраняет за собой пятую строчку.

РЕЙТИНГ АТР ОТ 15 ЯНВАРЯ:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11055 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8855;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7555;

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 6490;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5010;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4275;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4025;

8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3815;

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3320;

10 (10). Алекс де Минаур (Австралия) — 2950…

15 (15). Карен Хачанов — 2430…

36 (36). Роман Сафиуллин — 1190…

39 (38). Аслан Карацев — 1103…

48 (48). Александр Шевченко — 975…