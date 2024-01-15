«Спартак» поздравил 16-летнюю Корнееву с победой в дебютном матче «Большого шлема»

«16-летняя Алина Корнеева победила в дебютном матче «Большого шлема»! В первый день Australian Open талантливая российская теннисистка и наша болельщица обыграла опытную соперницу и вышла во второй круг турнира! Удачи, Алина! Болеем за тебя и дальше!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.