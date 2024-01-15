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Кудерметова проиграла Голубич в матче первого круга Australian Open

17-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Соперницей россиянки в этой встрече была 85-я ракетка мира швейцарская спортсменка Виктория Голубич. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:1 в пользу теннисистки из Швейцарии.

Кудерметова проиграла в матче первого круга Australian Open
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Матч продлился 2 часа 22 минуты. Голубич один раз подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кудерметовой шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 Голубич сыграет с 49-й ракеткой мира чешской спортсменкой Катержиной Синяковой.

Теннис
Виктория Голубич
Вероника Кудерметова
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