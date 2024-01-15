Болельщики российской теннисистки Анны Калинской поддержали ее на чемпионате Australian Open песней «Калинка». Видео, на котором запечатлен этот момент, опубликовало РИА Новости.

Как отмечает агентство, поддержку оценила и соперница Калинской, американка Кэти Волынец — она улыбалась, пока болельщики пели на русском. Родители Волынец — украинские эмигранты.

Калинская одержала победу над Волынец в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:2.