«Калинка моя»: россиянка победила на Australian Open с песней
Болельщики российской теннисистки Анны Калинской поддержали ее на чемпионате Australian Open песней «Калинка». Видео, на котором запечатлен этот момент, опубликовало РИА Новости.
Как отмечает агентство, поддержку оценила и соперница Калинской, американка Кэти Волынец — она улыбалась, пока болельщики пели на русском. Родители Волынец — украинские эмигранты.
Калинская одержала победу над Волынец в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:2.
В следующем раунде Калинская, 75-я ракетка мира, встретится с нидерландской теннисисткой Аранчей Рус, 45-й ракеткой мира.
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