$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

«Калинка моя»: россиянка победила на Australian Open с песней

Болельщики российской теннисистки Анны Калинской поддержали ее на чемпионате Australian Open песней «Калинка». Видео, на котором запечатлен этот момент, опубликовало РИА Новости.

Как отмечает агентство, поддержку оценила и соперница Калинской, американка Кэти Волынец — она улыбалась, пока болельщики пели на русском. Родители Волынец — украинские эмигранты.

Калинская одержала победу над Волынец в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

В следующем раунде Калинская, 75-я ракетка мира, встретится с нидерландской теннисисткой Аранчей Рус, 45-й ракеткой мира.

1
Главное о спорте
Больше новостей
Рамблер: главные новости