Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии
Рафаэль Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.
Об этом объявили после его визита на юниорский теннисный мастер-класс в Эр-Рияде.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» будет приезжать в страну каждый год, чтобы помогать развитию детского тенниса. Помимо поддержки спорта в целом, планируется создать там новую академию Надаля.
Также испанец и его команда разработают программу ценностей для олимпийской и паралимпийской сборных Саудовской Аравии и поделятся знаниями со всеми игроками и их тренерами.