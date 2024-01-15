Рафаэль Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.

Об этом объявили после его визита на юниорский теннисный мастер-класс в Эр-Рияде.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» будет приезжать в страну каждый год, чтобы помогать развитию детского тенниса. Помимо поддержки спорта в целом, планируется создать там новую академию Надаля.