Штеффи Граф и Андре Агасси сыграют выставочный матч в Румынии

«Мы хотим провести пятый Спортивный фестиваль с нашей публикой, любителями спорта из Румынии. В этом году мы проводим самое масштабное мероприятие. На поле выйдут два теннисиста, которые на двоих выиграли 30 турниров «Большого шлема» и установили множество уникальных рекордов — Андре Агасси и Штеффи Граф», — сказал Патрик Чьорчила, соучредитель Спортивного фестиваля.