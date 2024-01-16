Теннисиста стошнило после победного матча на Australian Open

Представителя Великобритании Джека Дрэйпера стошнило в ведро после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Это был дебютный поединок для него в текущем сезоне на турнирах «Большого шлема».

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В первом круге 22-летний британец обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Во втором круге Дрэйпер сыграет с американцем Томми Полом.

После победы над Гироном Дрэйпер пожал руку своему сопернику, после чего ему стало плохо. Он побежал к ведру, где его стошнило.

Общий призовой фонд турнира составляет $58,128 млн.