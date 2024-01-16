$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Рыбакина вышла во второй круг Australian Open, где сыграет с российской теннисисткой Блинковой

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла чешку Каролину Плишкову в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Рыбакина вышла во второй круг Australian Open, где сыграет с Блинковой
© globallookpress.com

Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Рыбакиной.

Во втором круге третья сеяная Рыбакина встретится с россиянкой Анной Блинковой.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 59 МЛН ДОЛЛАРОВ

Женщины. Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:4

Теннис
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Каролина Плишкова