Рыбакина вышла во второй круг Australian Open, где сыграет с Блинковой

Рыбакина вышла во второй круг Australian Open, где сыграет с российской теннисисткой Блинковой
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла чешку Каролину Плишкову в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Рыбакиной.
Во втором круге третья сеяная Рыбакина встретится с россиянкой Анной Блинковой.
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 59 МЛН ДОЛЛАРОВ
Женщины. Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:4