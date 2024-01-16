Алькарас с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл французского спортсмена Ришара Гаске (131-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2 в пользу испанца.

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Алькарас в этой встрече девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Гаске три эйса и три двойные ошибки.