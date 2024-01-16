Зверев — об обвинениях: у меня нет причин думать, что я не могу находиться в Совете ATP

«Уместно ли оставаться в Совете игроков из-за суда? А почему нет? Думаю, у коллег-игроков есть уверенность в том, что я могу продолжать выступать в этой роли. Мне никто ничего не говорил, и у меня нет причин думать иначе. Кто говорит, что я не должен играть и находится в Совете? Некоторые журналисты говорят. Те, которым эта история и клики интереснее правды», — сказал Зверев на пресс-конференции.