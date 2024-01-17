Камилла Рахимова вылетела с Australian Open, проиграв Диан Парри

90-я ракетка мира Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).

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В матче второго круга россиянка со счётом 5:7, 2:6 проиграла 72-й ракетке мира француженке Диан Парри. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 44 минуты. Рахимова совершила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми. На счету Парри восемь эйсов, три двойных ошибки и четыре реализованного брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Парри сыграет с 47-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.