Камилла Рахимова вылетела с Australian Open, проиграв Диан Парри

Камилла Рахимова вылетела с Australian Open — 2024, проиграв Диан Парри
90-я ракетка мира Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).
В матче второго круга россиянка со счётом 5:7, 2:6 проиграла 72-й ракетке мира француженке Диан Парри. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 44 минуты. Рахимова совершила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми. На счету Парри восемь эйсов, три двойных ошибки и четыре реализованного брейк-пойнта из 11.
В следующем раунде Парри сыграет с 47-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.