Хачанов обыграл американца и вышел в третий раунд Australian Open

Хачанов обыграл Ковачевича и вышел в третий раунд Australian Open
Сегодня, 17 января, состоялся матч второго раунда турнира Australian Open-2024 в Мельбурне (Австралия). Американский теннисист Александр Ковачевич встретился на корте с российским теннисистом и серебряным призёром Олимпийских игр 2020 Кареном Хачановым. Матч завершился в пользу Хачанова со счётом 6:4, 6:3, 4:6, ::3.
Матч продолжился 2 часа 30 минут.
Напомним, что 15-ый номер посева Хачанов и победитель квалификации Ковачевич встретились на корте впервые.
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