Рублев обыграл Юбэнкса на Ausralian Open

Сегодня, 17 января, состоялся матч второго раунда турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Американский теннисист Кристофер Юбэнкс встретился на корте с российским теннисистом и победителем 13-ти турниров АТР Андреем Рублёвым . Матч завершился в пользу Рублёва со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 39 минут. В первом сете оба теннисиста удерживали счет без сильного отрыва друг от друга, во втором и третьем Рублёв отрывался по счёту, не давая возможности американцу сравнять. Оба спортсмена сделали по десять эйсов. Российский теннисист не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-поинта.