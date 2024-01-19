16-летняя россиянка Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

19 января в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встречалась с представительницей Франции Диан Парри и одержала победу со счетом 1:6, 6:1, 7:6.

Продолжительность матча составила 2 часа и 15 минут.

В предыдущих раундах россиянка обыграла американку Бернарду Перу и представительницу Туниса Онс Жабер, занимающую шестое место в рейтинге лучших теннисисток. В 1/8 финала Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).