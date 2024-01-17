Циципас: Джоковичу нужно стать менее эгоистичным

«Да, я дважды доходил до финалов „Большого шлема“. Что нужно, чтобы преодолеть этот рубеж? Цифры не лгут. Джокович побеждал здесь 12 раз. Он очень эгоистичный человек. Думаю, ему просто нужно однажды проснуться и стать менее эгоистичным. Делиться значит заботиться об атмосфере в туре. Есть два сценария. Кто-то должен победить Новака, но не я. Или это должен быть я. Мы найдём способ», — сказал Циципас после матча.