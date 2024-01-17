Джоковича пригласят в Россию на матч с Сербией

Директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал, что сербский теннисист Новак Джокович получит приглашение на товарищеский матч между национальными командами России и Сербии, передает РИА Новости.

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«Планируем пригласить не только Новака Джоковича, а также футболистов Милоша Красича, Неманью Видича, Бранислава Ивановича. Популярных сербских музыкантов», — сказал Терешин.

Встреча между Россией и Сербией состоится 21 марта на московском стадионе «Динамо».

Сборные Сербии и России шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету российской команды, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.