Касаткина не смогла пройти в третий круг Australian Open

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла 44-й ракетке мира представительнице США Слоан Стивенс. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу американской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 8 минут. Стивенс в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Касаткиной три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10.