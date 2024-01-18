Блинкова одержала верх над третьей ракеткой мира во втором круге Australian Open

57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в упорном матче переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (3-я в рейтинге WTA). Встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 40 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Рыбакиной девять эйсов, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.