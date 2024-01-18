Медведев бросил ракетку в сторону скамейки после проигранного гейма на AO

Медведев бросил ракетку в сторону скамейки после проигранного гейма в матче с Руусувуори
В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч второго круга Australian Open — 2024, в котором встречаются 53-я ракетка мира представитель Финляндии Эмиль Руусувуори и третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
После двух сыгранных сетов финский спортсмен вёл со счётом 6:3, 7:6. Представитель России по ходу матча был вынужден сменить ракетку. В третьем сете Медведев одержал победу со счётом 6:4. В четвёртом сете Медведев уступил гейм при счёте 4:4 и бросил ракетку в сторону своей скамейки. Ракетка попала в бутылки с водой, которые разлетелись по разным сторонам. Судьи вынесли Медведеву предупреждение.
Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.