Медведев бросил ракетку в сторону скамейки после проигранного гейма на AO

В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч второго круга Australian Open — 2024, в котором встречаются 53-я ракетка мира представитель Финляндии Эмиль Руусувуори и третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев .

После двух сыгранных сетов финский спортсмен вёл со счётом 6:3, 7:6. Представитель России по ходу матча был вынужден сменить ракетку. В третьем сете Медведев одержал победу со счётом 6:4. В четвёртом сете Медведев уступил гейм при счёте 4:4 и бросил ракетку в сторону своей скамейки. Ракетка попала в бутылки с водой, которые разлетелись по разным сторонам. Судьи вынесли Медведеву предупреждение.