Медведев отыгрался с 0:2 по сетам и победил Руусувуори на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл финского спортсмена Эмила Руусувуори на Открытом чемпионате Австралии. При этом их матч продлился 4 часа 23 минуты. Об этом сообщает «Матч.тв».

Получивший третий номер посева россиянин вышел победителем после долгой и напряженной борьбы — в первой половине матча Медведев проиграл два сета, но в итоге смог отыграть три сета подряд. В итоге матч завершился со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. При этом встреча началась в 23:17 по местному времени, а завершилась только в 3:40.