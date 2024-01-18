Медведев отыгрался с 0:2 по сетам и победил Руусувуори на Australian Open
Медведев обыграл Руусувуори после четырех часов матча
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл финского спортсмена Эмила Руусувуори на Открытом чемпионате Австралии. При этом их матч продлился 4 часа 23 минуты. Об этом сообщает «Матч.тв».
Получивший третий номер посева россиянин вышел победителем после долгой и напряженной борьбы — в первой половине матча Медведев проиграл два сета, но в итоге смог отыграть три сета подряд. В итоге матч завершился со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. При этом встреча началась в 23:17 по местному времени, а завершилась только в 3:40.
«Надо ведь было себе такую головную боль создать, чтобы потом с честью выкарабкаться! Вот это нервы, валидольная игра и достойная победа. Нерационально всё это придумал Даниил, но хорошо, что сумел выбраться и победить. Молодец, этот матч запомнится», — прокомментировал игру президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.