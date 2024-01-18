Медведев: будет непросто, но я постараюсь победить в следующем раунде

«Было тяжело готовиться к этому матчу. Самое тяжёлое – тай-брейк перед нами, который длился 35 минут. Я думал, быстрее управятся, пошёл разминаться, но оказалось, что ещё слишком рано. Потом опять надо разминаться, в итоге я уже был вымотан к тому времени, когда надо было выходить на корт. Он был лучше готов в начале, но я рад, что справился. Было тяжело начинать матч, в первом сете я постоянно мазал. Потом я сменил ракеток 50, в итоге нашёл одну, которой, как мне казалось, я играю лучше. Хотя иногда это всё в голове. В любом случае, я оставил эту ракетку и играл ей до конца матча.



Надеюсь, в 6:30 лягу спать. Вопрос в том, идти на физио или нет. Если не пойти, то послезавтра я вряд ли смогу выйти на матч. Сделаю физио, посмотрим, как будем спать до полудня. Потом проведу лёгкую тренировку. Будет непросто, но я постараюсь победить в следующем раунде. Выложусь без остатка. Если не сработает, то не сработает", — сказал Медведев после матча с Руусувуори.