Захарова не смогла выйти в четвертый круг Аustralian Оpen

190-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова в упорном матче уступила представительнице Польши Магдалене Френх (69-я в рейтинге WTA). Встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу польской спортсменки.

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Матч продлился 2 часа 53 минуты. Захарова два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Френх семь эйсов, одна двойная ошибка и 8 реализованных брейк-пойнтов из 25.