Соболенко рассказала о реакции на отказ украинки от рукопожатия

«Ну, эта ситуация происходит уже давно в туре, и я понимаю позицию каждого и уважаю позицию каждого. Она вела себя весьма уважительно. Она сказала: «Отличная игра». Она не пожала мне руку, но отнеслась ко мне с уважением, и я это ценю», — сказала Соболенко на пресс-конференции.