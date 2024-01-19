Соболенко рассказала о реакции на отказ украинки от рукопожатия

Соболенко заявила об уважительном отношении к себе украинки Цуренко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что ценит уважение к себе украинки Леси Цуренко.
«Ну, эта ситуация происходит уже давно в туре, и я понимаю позицию каждого и уважаю позицию каждого. Она вела себя весьма уважительно. Она сказала: «Отличная игра». Она не пожала мне руку, но отнеслась ко мне с уважением, и я это ценю», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Спортсменки встречались в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Победу со счетом 6:0, 6:0 одержала белорусская теннисистка. В 1/8 финала она сыграет с Амандой Анисимовой, представляющей США.
На Australian Open осталось трое россиянок: Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина.