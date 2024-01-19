Джокович стал первым теннисистом, сыгравшим по 100 матчей на турнирах «Большого шлема
Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал первым игроком в истории Открытой эры тенниса, которому удалось сыграть по 100 матчей на каждом из четырех турниров Большого шлема. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace в социальной сети X.
Сейчас Джокович проводит юбилейный, 100-й матч в рамках Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге он выступает против аргентинского спортсмена Томаса Мартина Этчеверри. Также серб сыграл 103 матча на Уимблдоне, 101 матч на US Open и 108 матчей на «Ролан Гаррос».
Напомним, что Джокович является 10-кратным чемпионом Australian Open, трехкратным победителем «Ролан Гаррос», семикратным чемпионом Уимблдона и четыре раза побеждал на US Open. Также теннисист является рекордсменом по числу титулов на «Мастерсах» — сербский спортсмен 40 раз выигрывал турниры данной категории.